ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Ontario eyaletinden ABD’ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak Kanada’dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50’ye çıkardı.

ABD-Kanada arasında ticaret savaşı giderek kızışıyor. Kanada’nın Ontario eyaletinden ABD’ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi iki katına çıkararak yüzde 50 bandına çıkardı.

Söz konusu yeni verginin yarın yürürlüğe gireceğini ifade eden Trump, "Kanada, ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ile yüzde 390 arasındaki bu Anti-Amerikan Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalı. Bu tarifeler uzun süredir skandal olarak görülüyor. Ayrıca, tehdit altındaki bölgede elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edeceğim" dedi.

Trump, ayrıca Kanada tarafından uzun süredir uygulanan diğer "korkunç gümrük vergilerinin" de aynı şekilde düşürülmemesi halinde 2 Nisan’da ABD’ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini "önemli ölçüde arttırmakla" tehdit etti.

“Mantıklı olan tek şey Kanada’nın 51’inci eyaletimiz olmasıdır”

Kanada’nın ulusal güvenlik için çok az ödeme yaptığını ve askeri koruma için ABD’ye güvendiğini iddia eden Trump, “Kanada’yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada’nın 51’inci eyaletimiz olmasıdır. Böylece tüm gümrük tarifeleri ve diğer her şey tamamen ortadan kalkacak. Kanadalıların vergileri büyük ölçüde azalacak, askeri ve diğer açılardan her zamankinden daha güvende olacaklar, Kuzey Sınırı sorunu kalmayacak ve dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak. Yıllar önce çizilen yapay ayrım çizgisi nihayet ortadan kalkacak ve dünyanın herhangi bir yerindeki en güvenli ve en güzel ulusa sahip olacağız” dedi.