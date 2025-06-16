ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın İsrail ile devam eden gerilimi düşürmek istediğine dair herhangi bir sinyal alıp almadığı ya da aracılardan herhangi bir mesaj gelip gelmediği sorusuna, "Konuşmak istiyorlar ama bunu daha önce yapmalıydılar. İran bu savaşı kazanmıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Kananaskis kentinde geldi. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalara değindi. Bir gazetecinin İran’ın İsrail ile devam eden gerilimi düşürmek istediğine dair herhangi bir sinyal alıp almadığı ya da aracılardan herhangi bir mesaj gelip gelmediği sorusuna Trump, "Konuşmak istiyorlar ama bunu daha önce yapmalıydılar. 60 günlük süreçte anlaşma olmadı. Şimdi konuşmaları gerekiyor, yoksa çok geç olacak. İran bu savaşı kazanmıyor" dedi.

İran’ın ateşkes için ABD’den yardım istediği iddia edilmiş, İran’ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla Trump’tan nükleer müzakerelerde İran’ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği öne sürülmüştü.

ABD’nin İran-İsrail çatışmalarına askeri olarak müdahil olması için neyin gerekli olduğuna dair bir soruya Trump, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

"G7 değil, G8 olmalıydı"

G7 formatına yönelik eleştiride bulunan Trump, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ın ilhakı sonrası G8 gruptan çıkarılmasını "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi. Trump, o dönemde alınan kararın sorumluluğunu ABD’nin eski Başkanı Barack Obama ve dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya yükledi. "Eğer Rusya bugün masada olsaydı, Ukrayna’da savaş çıkmazdı" ifadelerini kullanan Trump, Rusya’nın dışlanmasının uluslararası ilişkileri daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. Trump, "Ben o dönemde siyasette değildim ama bunun büyük bir hata olduğunu söyledim. Rusya dahil olsaydı, bu savaş yaşanmazdı. Düşmanınız masadaysa savaş çıkmaz. O zamanlar Putin gerçekten bir düşman mıydı, emin değilim" dedi.

"Gümrük vergisi mi, karmaşık anlaşmalar mı?"

ABD-Kanada ticaret görüşmelerinin gidişatına yönelik sorularını da yanıtlayan Trump, sürecin tıkanmış görünse de çözülebileceğini ifade etti. Trump, "Ben her zaman gümrük tarifelerinden yanayım. Basit, net ve hızlıdır. Mark’ın yaklaşımı ise daha karmaşık ama o da değerli bir bakış açısına sahip. İki modeli de masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmaya dair bir takvim verilmese de birkaç gün ya da hafta içinde bir sonuca ulaşılabileceğini söyledi.

"Tarihin en büyük sınır dışı programını başlatıyoruz"

Göç politikalarına değinen Trump, federal kurumların "tarihin en büyük toplu sınır dışı operasyonunu" başlatacağını belirtti. Özellikle New York, Los Angeles ve Chicago şehirlerini hedef alan Trump, bu bölgelerin "suçlularla dolup taştığını" iddia ederek, ICE baskınlarının yoğunlaştırıldığını açıkladı. Trump, "Biden yönetimi, 21 milyon yasadışı göçmenin ülkeye girişine izin verdi. Bu kişilerin çoğu çete üyesi, suçlu ve hapishaneden salıverilmiş kişiler. Onları şehirlerde topladılar çünkü oy potansiyeli olarak görüyorlar. Bu olmayacak" dedi.

Çin’in G7’ye katılma ihtimali sorusuna ise Trump, "Fena fikir değil" cevabını verdi.