ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’daki El-Udeyd Üssü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran’a önceden uyarı yaparak can kaybı ve yaralanma olmamasını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’ın başkenti Doha’daki ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne düzenlediği füze saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İran’ın ABD’nin nükleer tesislere yönelik operasyonuna verdiği askeri yanıtın "beklendiği gibi oldukça zayıf" olduğunu belirten Trump, "İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz de bunu bekliyorduk" dedi.

İran’ın Katar’daki ait El-Udeyd Üssü’ne düzenlediği saldırıda 14 füze fırlattığını, 13’ünün engellendiğini ve 1’ine tehdit oluşturmadığı için müdahale edilmediğini açıklayan Trump, "Memnuniyetle bildiriyorum ki hiçbir ABD’li zarar görmedi ve neredeyse hiç hasar meydana gelmedi. En önemlisi, artık bu öfkelerini sistemlerinden attılar ve umarız daha fazla nefret olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran’ın ABD’ye söz konusu saldırı öncesi haber verdiğini belirten Trump, "İran’a önceden uyarı yaparak can kaybı ve yaralanma olmamasını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Belki İran şimdi bölgede barış ve uyum sürecine geçebilir ve ben de İsrail’i aynısını yapmaya hevesle teşvik edeceğim" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye teşekkür eden Trump, "Katar’ın Saygıdeğer Emir’ine, bölgede barış için yaptığı tüm çabalarından dolayı teşekkür etmek isterim. Bugün Katar’daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, ABD’lilerin yanı sıra Katarlıların da yaralanmadığı veya hayatını kaybetmediği için memnuniyetle bildirmek isterim" dedi.

Başkan Trump, yaptığı son paylaşımda ise "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.