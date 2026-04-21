ABD Başkanı Donald Trump, İran ile harika bir anlaşma yapacaklarını ve İranlı yetkililerin müzakerelerden başka seçeneği olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'a ilişkin konuştu. Trump, 'Müzakerelerde çok güçlü bir pozisyondayız. Hürmüz'deki abluka, muazzam başarılı oldu. Boğazı tamamen kontrol ediyoruz' dedi. İran'la ikinci tur görüşme yapılamayacağına ilişkin Trump, 'Sonunda harika bir anlaşmaya varacağız. Bence başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetlerini yok ettik, liderlerini ortadan kaldırdık. Buna ne derseniz deyin, bu bir rejim değişikliği. Bunu yapacağımı söylememiştim ama dolaylı olarak yaptım' ifadelerini kullandı. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması için ateşkesi uzatıp uzatmayacağı sorulan Trump, 'Bunu yapmak istemiyorum. O kadar zamanımız yok' cevabını verdi.

'Ordu harekete geçmek için can atıyor'

Trump, İran ile anlaşma olmaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine ABD'nin saldırılarına yeniden başlayacağını söyledi. Trump, 'Bombardıman yapmayı bekliyorum, çünkü bence bu daha iyi bir yaklaşım olacak. Biz hazırız. Ordu harekete geçmek için can atıyor' dedi. Trump, ABD ordusunun ateşkes sürecinde stoklarını yenilediğini vurguladı.