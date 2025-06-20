Trendyolmilla Yaz 2025 Koleksiyonu’nu tüketicilere sundu. Koleksiyonda doğal dokular ve modern izlerle şekillenen parçalar yer alıyor.

Trendyolmilla Yaz 2025 Koleksiyonu’nu tüketicilere sunduğunu duyurdu. Koleksiyonda yer alan parçalar ve özellikleri dair şu açıklama yapıldı:

’’Fırfır, drape ve güpür gibi narin detaylar, floral, batik ve soyut desenlerle zenginleşerek koleksiyona görsel bir şiirsellik katıyor. Koleksiyonun renk seçkileri, hem enerjik hem dengeli bir stil ortaya koyuyor. Butter Yellow rengin duyulara işleyen sıcaklığı, yağ yeşilinin doğal zarafeti, pastel tonların yumuşak ışıltısı, sıcak kırmızılarla toprak tonlarının uyumu, yaz mevsiminin sıcak ve dingin temposunu kıyafetlere taşıyor.

Koleksiyonun stil dünyasında üç farklı yaklaşımın uyumu dikkat çekiyor. Zamansız kodlarla örülmüş yeni koleksiyon, yaz modasında kalıcı bir iz bırakıyor. Şehir stilinin izlerini taşıyan Smart görünümler, keskin hatları ve yalın formlarıyla koleksiyona sofistike bir olgunluk katıyor.

Trendyolmilla Yaz 2025 Koleksiyonu, sade ama etkileyici parçalarla hem gündüze hem geceye uyum sağlıyor. Yaşanan her anın içinde kendine yer bulan bu koleksiyon, estetikle rahatlık arasında dengeli bir köprü kuruyor.’’