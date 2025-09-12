Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalar arasında oynanacak maçların programını açıkladı. Buna göre ligin 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu mücadelelerinde uygulanacak maç saatleri 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendiği bildirildi.
Açıklanan programa göre; ligin 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Süper Lig’de 7-16. haftaların programı şu şekilde:
7. hafta
26 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
27 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
28 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor
8. hafta
3 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe
9. hafta
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kocaelispor
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
10. hafta
24 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor
26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor
17.00 Galatasaray - Göztepe
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
11. hafta
31 Ekim Cuma
20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe - Gençlerbirliği
20.00 Galatasaray - Trabzonspor
2 Kasım Pazar
14.30 Konyaspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
3 Kasım Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Antalyaspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
12. hafta
7 Kasım Cuma
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
17.00 Kocaelispor - Galatasaray
20.00 Samsunspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor
13. hafta
22 Kasım Cumartesi
14.30 Kayserispor - Gaziantep FK
17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Kasım Pazar
14.30 Göztepe - Kocaelispor
17.00 Beşiktaş - Samsunspor
17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
24 Kasım Pazartesi
20.00 Konyaspor - Antalyaspor
20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor
14. hafta
28 Kasım Cuma
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor
17.00 Gaziantep FK - Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Konyaspor
30 Kasım Pazar
17.00 Antalyaspor - Göztepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray
15. hafta
5 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Samsunspor
6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Kayserispor
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa
20.00 Göztepe - Trabzonspor
8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor
16. hafta
12 Aralık Cuma
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Antalyaspor - Galatasaray
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor