Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Malheiro’nun sağ kanattan yerden ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic’in sağından ağalarla buluştu. 1-0
18. dakikada Zubkov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda top, kaleci Grbic’te kaldı.
21. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınından topla buluşan Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
36.dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic’te kaldı.
39. dakikada Ozan Tufan’ın savunma arkasına gönderdiği pasla Zubkov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zubkov’un aşırtma vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi
Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Güz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Draguş, Nwakaeme, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Mendy, Visca, Cham, Sikan, Serdar Saatçi, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Nielsen, Berkay Özcan (Jurecka dk.29), Alikulov, Akintola, Altin Zeqiri (Varesanovic dk. 29), İbrahim Olawoyin, Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Zubkov (dk. 14 ve 21) (Trabzonspor)