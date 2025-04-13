Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tadic’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
57. dakikada sol kanatta topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. 1-2
64. dakikada sol kanattan Maximin’nin pasında topla buluşan Dzeko’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.
86. dakikada Radakovic, En-Nesyri’ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
90. dakikada sol kanattan Szymanski’nin ceza yayına doğru pasında Tadic’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy (Simic dk. 83), Bekir Böke (Poungouras dk. 89), Charisis (Rodrigues dk. 58), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Alaaddin Okumuş, Sonko, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Tugunbayev
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Szymanski (İsmail Yüksek dk. 90+3), Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 90+3), Talisca (Djiku dk. 89), Maximin (Oğuz Aydın dk. 81), Dzeko (En-Nesyri dk. 81)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Talisca (dk. 42), Tadic (dk. 47 ve 90) (Fenerbahçe), Efkan Bekiroğlu (dk. 57) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Radakovic (dk. 85) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Mert Müldür, Osayi-Samuel (Fenerbahçe)