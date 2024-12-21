Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sol kanattaN Uğur Çiftçi’nin ortasında Manaj’ın kafayla indirdiği topa Rodrigues’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
72. dakikada ceza sahası dışından Holse’nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
89. dakikada hakemin kararına itiraz eden Manaj, ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammyy, Charisis, Emrah Başsan (Koita dk. 84), Pritchard (Menig dk. 73), Rodrigues, Manaj
Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Soner Gönül dk. 67), Bennaser (Celil Yüksel dk. 73), Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 85), Muja (Laura dk. 67), Holse, Dimata (Schindler dk. 67), Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Tait, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kırmızı kart: Manaj (dk. 90) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Muja, Van Drongelen, Holse (Samsunspor), Charisis, Rodrigues (Sivasspor)