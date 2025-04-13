Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Manaj’ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu kontrol etti.
15. dakikada Tadic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topa sahip oldu.
29. dakikada Bekir Böke’nin rakiplerini çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top kaleci Livakovic’ten geri döndü. Dönen topa Murat Paluli vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.
42. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Talisca’nın şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy, Bekir Böke, Charisis, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Yedekler: Arda Erdursun, Simic, Pritchard, Alaaddin Okumuş, Rodrigues, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Tugunbayev
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Djiku, İrfan Can Kahveci, Kostic, En-Nesyri, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Talisca (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Charisis (Sivasspor)