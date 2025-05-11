Trendyol Süper Lig’in 35. hafta maçında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Camara’nın şutunda top üstten auta çıktı.

50. dakikada sağ kanattan Koita’nın pasında Tolga Ciğerci’nin gelişine vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

90+4. dakikada topla buluşan Herelle’nin şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salim Mazlum

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy (Simic dk. 81), Koita, Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Bekir Böke dk. 71), Manaj (Emrah Başsan dk. 81)

Yedekler: Arda Erdursun, Menig, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Turgunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Okita dk. 64, Gökdeniz Bayraktar dk. 90+5), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Seferi dk. 45), Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puşçaş (Brazao dk. 79), Bardhi (Celal Dumanlı dk. 90+5)

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Sivasspor taraftarlarından koreografi Sivasspor taraftarlarından koreografi

Sarı kartlar: Ahmet Aslan, Okita, Seferi, Fredy (Bodrum FK), Tolga Ciğerci, Radakovic (Sivasspor)

Kaynak: İHA