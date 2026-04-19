Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
13. dakikada Orkun'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.
18. dakikada seri çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar giden Ntcham'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
22. dakikada Tomasson'un soldan penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
45+2. dakikada topla ceza sahasına giren Agbadou'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan son anda opu kornere çeldi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Joe Mendes, Elayis Tavsan, Ali Diabate, Cherif Ndiaye, Yalçın Kayan, Enes Albak, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Afonso Sousa
Teknik Sorumlu: Sebastian Hahn
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Ammanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökcü, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Satka, Makoumbou (Samsunspor)