Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla lige 3 puanla veda etmiş oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Andzouana'nın pasında Esat'ın şutu savunmaya çarptı. Kale çizgisi önünde savunmadan seken topa dokunan Eren, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

49. dakikada Brenet'in yerden ortasında Benes gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top, üst köşeden filelerle buluştu. 1-1

56. dakikada Benes'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz son anda topu kornere çeldi.

68. dakikada Makarov'un çizgiden ortaya çevirdiği topu kontrol eden Semih'in dönerek şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Svendsen'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

75. dakikada Makarov sol çaprazdan uzak direğe doğru pasını çıkardı. Kaleyi paralel geçen topa çizgi üzerinde yetişen Brenet pasını içeri çıkardı. Savunmadan önce topa ayağını koyan Chalov, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

80. dakikada ceza sahasına doldurulan topa Rayyan dokundu, kaleci Deniz köşeye giden topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Ahmet'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanında döndü.

Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Kayserispor: Deniz Dönmezer, Brenet, Katongo, Semih Güler, Carole, Dorukhan Toköz (Furkan Soyalp dk. 66), Görkem Sağlam, Benes, Chalov (Mather dk. 85), Burak Kapacak (Mendes dk. 57), Tuci (Makarov dk. 57)

Yedekler: Hasan Kaan Yalçı, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Erling Moe

Konyaspor: Deniz Ertaş (Egemen Aydın dk. 85), Yasir Subaşı (Ahmet Tırpancı dk. 90), Baniya, Ata Yanık, Andzouana, Jo Jin Ho (Ömer Çobanoğlu dk. 90), Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa (Enes İlyas Seven dk. 90), Svendsen, Eren Cemali Yağmur (Ahmet Kusay Dağdevir dk. 66)

Yedekler: Muhammed Arda Var, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Egehan Şensoy, Efe Seçil

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Benes (dk. 49), Chalov (dk. 75) (Kayserispor), Eren (dk. 47) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Bazoer (dk. 86) (Konyaspor)