Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Kartal Kayra’nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Mane yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
14. dakikada kaleci Bilal Bayazit’in hatalı pasında araya giren Hajradinovic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Çağlar Uyarcan, Berkan Duran
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Hosseini, Kolovestios (Ali Karimi Dk. 36), Carole, Attamah, Kartal Kayra, Cardoso, Boruabia, Mane, Bahoken
Yedekler: Şamil Öztürk, Nazon, Mehmet Eray Özbek, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Espinoza, Aytaç Kara, Kevin Rodrigues, Hajradinovic, Ben Ounaes, Fall, Da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Brekalo, Can Keleş, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Antonin Barak
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Boruabia, Kartal Kayra (Kayserispor), Hajradinovic (Kasımpaşa)