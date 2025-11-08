Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Arda Okan Kurtulan’ın kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken top altıpas üzerinde Janderson’un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında topu alan Juan’ın penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasında topla buluşan Juan, ceza sahasına girdi ve kaleci Andreas Gianniotis’i geçtikten sonra altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

72. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Cafu’nun vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada savunmada Szalai’nin kaptırdığı top sonrası araya giren Janderson pasını Olaitan’a aktardı. Olaitan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Juan’ın rakiplerini geçip yaptığı ortada altıpasın gerisinde bulunan Olaitan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Attila Szalai (Ali Yavuz Kol dk. 78), Godfried Frimpong (Mamadou Fall dk. 64), Cafu (Yusuf Barasi dk. 85), Andri Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Habib Gueye (Emre Taşdemir dk. 86), Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Jhon Jairo, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Amin Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90+5), Novatus Miroshi, Anthony Dennis (Rhaldney Norberto dk. 89), Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 67), Janderson (Salem Bouajila dk. 90+5), Juan da Silva (Ahmet Ildız dk. 89)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ruan Teixeira, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Juan (dk. 52 ve 55)

Sarı kartlar: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu, Heliton, Arda Okan Kurtulan (Göztepe)