Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Tijanic’in pasında ceza sahası içinde Ogün Bayrak’ın şutunda kaleci Bekaj topu kontrol etti.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Romulo’nun vuruşunda kaleci Bekaj, topu çeldi.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı

Göztepe: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Koray Günter, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Heliton dk. 90+1), Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 81), David Tijanic (Victor Hugo dk. 72), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 71), Romulo

Yedekler: Mateusz Lis, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Tibet Durakçay, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Selimcan Temel dk. 89), Guy Marcelin Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Recep Burak Yılmaz (Cengiz Demir dk. 85), Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Deniz Aksoy dk. 90+5), Bilal Boutobba (Joelson Fernandes dk. 89), Carlos Strandberg

Yedekler: Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Jonathan Okoronkwo, Baran Sarka, Ali Yıldız, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 19) (Göztepe), Boutobba (dk. 27) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Carlos Strandberg (dk. 79) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Koray Günter, Heliton (Göztepe), Calvo, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

Kaynak: İHA