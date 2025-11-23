Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, Kocaelispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mersin’de yaşlısından gencine bisiklet tutkunları pedal çevirdi
Mersin’de yaşlısından gencine bisiklet tutkunları pedal çevirdi
İçeriği Görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Linetty’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda çizgi önünde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

41. dakikada orta sahada Balogh’un, Juan’a kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Yılmaz, Balogh’a direkt kırmızı kart verdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Yılmaz, Balogh’un kırmızı kartını iptal edip, sarı kartını gösterdi.

45+3. dakikada orta sahada futbolcular arasında çıkan kargaşada Miroshi’nin, Keita’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Yılmaz, Miroshi’ye direkt kırmızı kartını çıkardı. VAR’ın uyarasıyla hareketi tekrar izleyen Yılmaz, Miroshi’nin kırmızı kartını iptal edip, sarı kart verdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ruan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan Godoi, Rhaldney, Ahmed Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Tibet Durakçay, Salem Bouajila, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Habib Ali Keita, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Oleksandr Syrota, Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Show, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Joseph Nonge Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Karol Linetty, Habib Ali Keita, Botond Balogh (Kocaelispor), Novatus Miroshi (Göztepe)

Kaynak: İHA