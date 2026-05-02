Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Fred'in pasında Talisca, ceza yayı içinden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed'in sağından filelerle buluşturdu. 2-1
65. dakikada Yusuf'un sağ taraftan ortasında Selke'nin kale alanı çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
68. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan yerden pasında Fred tek pasla topu Talisca'nın önüne bıraktı. Talisca'nın, ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada Fred'in pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca, Duarte'yi geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. 3-1
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Anthony Musaba (Oğuz Aydın dk. 66), Fred (Edson Alvarez dk. 90), Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca (Sidiki Cherif dk. 82)
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio, Alaettin Ekici
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku (Ousseynou Ba dk. 46), Kazımcan Karataş, Olivier Kemen, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 61), Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov (Nuno Da Costa dk. 75), Amine Harit (Ivan Brnic dk. 61), Bertuğ Yıldırım (Davie Selke dk. 61)
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Berat Özdemir, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Anderson Talisca (dk. 28, 58 ve 72) (Fenerbahçe), Amine Harit (dk. 36) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Jayden Oosterwolde, N'Golo Kante (Fenerbahçe), Jerome Opoku, Ousseynou Ba (Başakşehir)