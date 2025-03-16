Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Talisca’nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.
73. dakikada sol taraftan hareketlenen Oğuz Aydın, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Szymanski’nin kafa vuruşunda direğe de çarpan top dışarı gitti.
75. dakikada Mouandilmadji’nin orta sahada rakibiyle mücadelesinin ardından hakem Cihan Aydın faulü işaret etti. Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın’ın kararına tepki gösterip, Aydın’ı kolundan tutunca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
90+2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Oğuz Aydın aldı. Oğuz’un ortasında İrfan Can Kahveci’nin çevirdiği topta Edin Dzeko’nun kafa vuruşunda yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dzeko’nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda çeldi.
Hakemler: Cihan Aydın, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Mert Hakan Yandaş dk. 82), Skriniar, Djiku (İrfan Can Kahveci dk. 71), Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic (Osayi-Samuel dk. 58), Tadic (Szymanski dk. 58), Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 58), Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dimata dk. 67), Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Bola, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 46), Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 67, Bedirhan Çetin dk. 90), Mouandilmadji
Yedekler: Timur Bülbül, Nanu, Ntcham, Tait, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kırmızı kart: Mouandilmadji (dk. 75) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Jose Mourinho (Fenerbahçe), Celil Yüksel, Zeki Yavru, Okan Kocuk (Samsunspor)