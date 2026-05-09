Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Katongo'nun geri pasında araya giren Meschack'ın aşırtma vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gitti. 1-0
13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşundan ön direkte topa yükselen Benes diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
38. dakikada İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde top Semih Güler'e çarptı. Maçın hakemi Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.
40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj, topu kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Hwang, İbrahim Kaya, Meschack
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Hagi, Baran Moğultay, Buluthan Bulut
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Cardoso, Tuci
Yedekler: Onurcan Piri, Denswil, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Makorov, Mane, Brenet, Görkem Sağlam, Chalov
Teknik Direktör: Erling Moe
Goller: Meschack (dk. 8), Hadergjonaj (dk. 40 pen.) (Alanyaspor), Benes (dk. 13) (Kayserispor)