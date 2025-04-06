Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Seferi’nin sağ kanattan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda topu çıkarmayı başardı.
81. dakikada Bardhi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerinde topa iyi yükselen Ali Aytemur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Hadergjonaj dk. 62), Richard (Lima dk. 76), Janvier (Arda Usluoğlu dk. 88), Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta (Sporar dk. 62), Cordova (Hwang dk. 62)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Yusuf Can Karademir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Celustka dk. 46), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Ege Bilsel dk. 46), Taylan Antalyalı (Herelle dk. 87), Gökdeniz Bayrakdar (Okita dk. 46), Fredy, Bardhi (Brazao dk. 90+3), Seferi
Yedekler: Rüzgar Mert Adıyaman, Süleyman Özdamar, Puscas, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Jose Morais
Gol: Ali Aytemur (dk. 81) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Enes Keskin, Richard, Lima (Alanyaspor), Erkan Değişmez (Bodrum FK)