Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, Bodrum FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Janvier’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena’nın vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Cordova’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Vilhena’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta, Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Lima, Umut Mert Toy, Sporar, Arda Usluoğlu, Hwang, Yusuf Can Karademir, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Bardhi, Seferi
Yedekler: Rüzgar Mert Adıyaman, Süleyman Özdamar, Puscas, Okıta, Teixeira, Herelle, Mustafa Erdilman, Celustka, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Sarı kartlar: Enes Keskin (Alanyaspor), Erkan Değişmez (Bodrum FK)