Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, Bodrum FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Janvier’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena’nın vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Cordova’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Vilhena’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta, Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Lima, Umut Mert Toy, Sporar, Arda Usluoğlu, Hwang, Yusuf Can Karademir, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

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Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Bardhi, Seferi

Yedekler: Rüzgar Mert Adıyaman, Süleyman Özdamar, Puscas, Okıta, Teixeira, Herelle, Mustafa Erdilman, Celustka, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Sarı kartlar: Enes Keskin (Alanyaspor), Erkan Değişmez (Bodrum FK)

Kaynak: İHA