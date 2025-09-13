Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Rams Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı’nın yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada Rafa Silva’nın pasında topla buluşan Cerny, rakibini geçip penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde kaleciden seken topu önünde bulan Abraham’ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Shomurodov’un pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza yayı üzerinde Orkun Kökçü ve Rafa Silva’nın verkaçı sonrası tekrar Orkun Kökçü pasını gönderdi ve ceza sahası içi sol çaprazdan Abraham’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70. dakikada savunmada Opoku’nun hatasında araya giren Rafa Silva’nın penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

71. dakikada sol taraftan pasla kullanılan kornerde Deniz Türüç’ün yaptığı ortada penaltı noktası sağında Shomurodov’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

74. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında Cerny topukla El Bilal Toure’ye pasını verdi. Bu oyuncu ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

79. dakikada sol taraftan Cerny’nin kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Uduokhai’nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Jurasek’in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Rashica’nın sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde El Bilal Toure’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Başakşehir’de Ousseynou Ba, oyunu yavaşlatmaya çalıştırdığı için mücadelenin hakemi Alper Akarsu tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

90+1. dakikada ceza yayı sol tarafından Demir Ege Tıknaz’ın yaptığı ortada arka direkte Cengiz Ünder kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

90+4. dakikada yedek kulübeleri önünde Ebosele ile Orkun Kökçü arasında yaşanılan mücadele sonrası VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Alper Akarsu, Orkun Kökçü’ye kırmızı kart gösterdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Alper Akarsu, Serkan Çimen, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 55), Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva (Cengiz Ünder dk. 73), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Milot Rashica dk. 82)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Hamza Güreler dk. 90+3), Miguel Crespo (Onur Ergün dk. 85), Olivier Kemen (Abbosbek Fayzullayev dk. 90+3), Ivan Brnic (Deniz Türüç dk. 56), Eldor Shomurodov (Nuno Da Costa dk. 85)

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Bulut, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Berkay Aslan

Teknik Sorumlu: Marco Pezzaiuoli

Goller: El Bilal Toure (dk. 74), Cengiz Ünder (dk. 90+1) (Beşiktaş), Shomurodov (dk. 71) (Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Ousseynou Ba (dk. 88) (Başakşehir), Orkun Kökçü (dk. 90+4) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Salih Uçan, Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Cerny (Beşiktaş)