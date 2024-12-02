2020 yılında başlattığı Sepette İyilik ile e-ticaret platformunda STK’lara özel bir alan açan Trendyol, 3 Aralık Paylaşma Günü’nde herkesi sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye davet etti.

Bağışçılığı ve gönüllülüğü teşvik eden Paylaşma Günü, bu sene dünya çapında 3 Aralık’ta kutlanıyor. Trendyol, bu özel gün kapsamında herkesi Sepette İyilik programı aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek olarak paylaşma kültürünü güçlendirmeye davet ediyor.

Trendyol’un 2020 yılında başlattığı Sepette İyilik, STK’lara e-ticaret platformunda özel bir alan açıp görünürlük sağlamak ve kaynaklarını artırmalarına destek olmak üzere hayata geçirildi. Böylelikle, Türkiye genelinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren STK’lar, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmaksızın STK’lara aktarılıyor. Türkiye’de ilk kez bir e-ticaret platformu üzerinden STK’lara destek olmayı sağlayan Sepette İyilik programı, sivil toplum-özel sektör iş birliği alanında benzersiz bir model sunuyor. Program kapsamında e-ticaret platformu, STK’lara aynı zamanda e-ticaret alanında eğitim, teknoloji ve operasyon desteği veriyor.

STK’lara 4 yılda 220 milyon TL ek kaynak

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformunun Sepette İyilik programı, 3 bin 500’den fazla farklı ürün ve dijital destek kartı ile sivil toplum kuruluşlarını e-ticaret dünyasına dahil ediyor. 100’e yakın STK’nın yer aldığı program, sivil toplum kuruluşlarına 4 yılda 220 milyon TL’yi aşkın kaynak sağladı. Sepette İyilik, toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede sosyal fayda sunan STK’ları milyonlarca platformun kullanıcısıyla buluşturdu. 2024 yılında farklı sivil toplum kuruluşlarına ait 60 binin üzerinde ürün ve dijital kart, toplumsal dayanışmanın göstergesi olarak platformun kullanıcıları tarafından satın alındı.

STK’lara uluslararası destek

E-ticaret platformu, Sepette İyilik programını yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da etkili bir model haline getirdi. Program kapsamında, STK’ların ürünleri Azerbaycan’a ulaştırılmaya başlandı. E-ticaret platformu, önümüzdeki dönemde Sepette İyilik’i faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de taşıyarak, STK’ların uluslararası görünürlüklerini artırmayı ve yurt dışından daha fazla destek almalarını sağlamayı hedefliyor. Bu çalışmalarla, sivil toplum kuruluşlarına sağlanan faydanın ve programın pozitif etki alanının genişletilmesi amaçlanıyor.

Ödüllü bir sosyal fayda programı

Trendyol’un Sepette İyilik programı, toplumsal dayanışma alanındaki etkisiyle 2023 yılında Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde ve Toplumsal Fayda Ödülleri’nde 2024’te ise The Hammers Awards’da Altın ödüle layık görüldü. Programda toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Türk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm, Yeşilay, TOÇEV, Sosyalben, AHBAP, AKUT, Mor Çatı gibi pek çok STK bulunuyor.