Yemek ve market sipariş platformu Trendyol Go, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak iki yenilik yaptı. Artık uygulama ile kapıda ödeme seçeneğiyle sipariş vermek mümkün. Go Plus yeniliği sayesinde ise kullanıcılara, toplayacakları Go Plus puanlar ile avantajlı sipariş imkanları sunulacak.

Trendyol Go uygulaması, hayata geçirdiği yeniliklerle yemek siparişleri ve market alışverişlerini avantajlı ve kolay hale getiriyor. 4’üncü yılına giren uygulama, şimdi de iki yeniliği birden hayata geçirdi.

Kapıda ödeme yapmak mümkün

Yapılan açıklamaya göre, uygulama kullanıcıları artık kapıda ödeme seçeneği ile siparişlerini verebiliyorlar. Hem Trendyol hem Trendyol Go uygulamalarında aktif olan bu yenilik sayesinde kullanıcılar kapıda banka ya da kredi kartıyla, nakit olarak ya da yemek kartlarıyla ödeme yapabiliyorlar. Bu imkan şu anda teslimatını kendi kuryeleriyle yapan iş yerleri için geçerli.

Uygulama kullanıcıları için hayata geçirilen ikinci yenilik ise Go Plus. Artık kullanıcılar sipariş verdiklerinde ve sipariş hakkında değerlendirme yaptıklarında Go Plus puanları toplayacaklar. Her ay alınan puanların seviyesine göre farklı avantajlardan yararlanma fırsatları olacak. Trendyol Go ve Trendyol uygulaması üzerinden verilecek siparişlerde, Go Plus’a özel indirimler, kuponlar, ücretsiz teslimat gibi ödül imkanlar sunuluyor.