Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Onur’un ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı kale direğinin solundan az farkla auta yolladı.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor) Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)

26. dakikada sağ kanatta Pedrinho’nun hatalı pasında araya giren Rotariu, kale alanına doğru sokulup yerden içeri çevirdi. Müsait pozisyonda Owusu, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

66. dakikada Rotariu’nun içeri çevirdiği topu Owusu boş ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

79. dakikada Barış Alıcı’nın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Markao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Onur Öztonga (Barış Alıcı dk. 72), Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Muharrem Cinan dk. 46), Samet Yalçın (Furkan Gedik dk. 61), Cihat Çelik (Vukovic dk. 46), Pedrinho, Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 76), Rivas, Markao

Yedekler: Batuhan Şen, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Ahmet Hasan Göcen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Ali Kaan (İsmail Çokçalış dk. 69), Mahmut Tekdemir, Halil İbrahim Pehlivan, Osman Çelik (Astanakulov dk. 90+4), Rotariu, Owusu (Emre Gültekin dk. 90+4), Schulz (Rakoczy dk. 69), Bajic (Cephas dk. 61)

Yedekler: Erten Ersu, Diego Aleksis Özçakmak, Tuna Türkmen, Gomes, Enes Tepecik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Owusu (dk. 26) (Ankaragücü), Markao (dk. 79) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Cihat Çelik (Kocaelispor), Ertaç Özbir, Rotariu, İsmail Çokçalış (Ankaragücü)

Kaynak: İHA