Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Sarıyer'i 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Cebrail Karayel'in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kaleci Alp Turan'ı çeldiği topu Andre Poko ağlara gönderdi. 0-1
46. dakikada ceza sahası içinde Emrecan Uzunhan'ın, Emeka Eze'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Süleyman Bahadır penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltıda topun başına geçen Emeka Eze'nin vuruşunda kaleci Alp Tutar sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı
58. dakikada Modestas Vorobjovas'ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emrecan Uzunhan'ın indirdiği topu kale önünde Alieu Cham ağlarla buluştu. 1-1
90+1. dakikada Sambissa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Duran Şahin kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
90+7. dakikada Sambissa'nın sağ kanattan ortasında ön direkte Muhammed Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Süleyman Bahadır, Seyfettin Ünal, Çağrı Yıldırım
İstanbulspor: Alp Tutar, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Muhammed Mert dk. 78), David Sambissa (Muhlis Dağaşan dk. 90+9), Ömer Faruk Duymaz (Mario Krstovski dk. 46), Alieu Cham (Özcan Şahan dk. 87), Phellipe Cardoso Araujo (Abdullah Dıjlan Aydın dk. 87)
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Deniz Tuncer, İsa Dayaklı, Mustafa Sol
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+5), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Emre Yeşilyurt, Andre Poko, Marcos Silva (Aytaç Kara dk. 79), Moustapha Camara (Enver Kulasin dk. 79), Malaly Dembele, Emeka Eze (Batuhan Kör dk. 71)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Abdullah Emre Oğuz, Hamidou Traore, Ömer Bayram, Ahmet Ercan Ekmekci
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Andre Poko (dk. 45) (Sarıyer), Alieu Cham (dk. 58), Duran Şahin (dk. 90+1), Muhammed Mert (dk. 90+7) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Emeka Eze (Sarıyer), Emrecan Uzunhan, Modestas Vorobjovas (İstanbulspor)