Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Bandırmaspor, evinde Iğdır FK ile karşılaştı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (R. Mulumba dk. 63), Paulo Rafael Pereira Araujo (Dongala dk. 63), Lois Pablo Diony (Faruk Can Genç dk. 84), Hakan Bilgiç (Faruk Can Kemeç dk. 84), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Billal Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Marco Paixao dk. 72), Rahmetullah Berişbek
Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Yağız Dilek, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Sergen Piçinçiol,
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Iğdır FK: Bahadır Han Güngörcü, Alim Öztürk, Valentin Eysseric, Gianni Salvatore P.Bruno (Do Rosario dk. 84), Adrien Regattin (Antonie Conte dk. 90+4), Cebrail Karayel, Caner Cavlun (Daniel Avramowski dk. 78), Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (Ahmet Emin Engin dk. 46), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu
Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Aly Malle, Mert Çölgeçen, Arda Çolak, Semih Akyıldız
Teknik Direktör: Mete Işık
Goller: Billal Messaoudi (dk. 22), (Bandırmaspor), A. Regattin (dk. 7) (Iğdır FK)
Kırmızı kartlar: Cebrail Karayel (dk. 90+1) ( Iğdır FK)
Sarı kartlar: V. Eysseric, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk (Iğdır Fk)