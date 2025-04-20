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Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Cebio Soukou’nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direk yanından dışarı çıktı.

62. dakikada sol kanattan gelişen atakta Engjell Hoti’nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Dimitri Cavare’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Hakemler: Davut Çelik, Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Marcos Silva, Erkam Develi (Orhan Nahırcı dk. 81), Moustapha Camara (Oğuzcan Çalışkan dk. 85), Francis Ezeh, Eduard Rroca (Aliou Traore dk. 58), Mamaly Dembele

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Mahmut Akan, Hasan Ayaroğlu, Mame Diouf, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Mustafa Eser dk. 89), Jurgen Bardhi, Engjell Hoti (Furkan Apaydın dk. 73), Cebio Soukou (Batuhan Çelik dk. 85), Benny, Poyraz Efe

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Gol: Dimitri Cavare (dk. 62) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Eduard Rroca, Francis Ezeh, Aliou Traore (Ankara Keçiörengücü) Burak Öksüz (Ümraniyespor)

Kaynak: İHA