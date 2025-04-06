Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tren ile peron arasında sıkışan kadın, makinistin kendisini fark edip treni durdurması ile ölümden döndü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 18.50 sıralarında Muratlı Tren Garı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren ile peron arasında sıkışan S.N. (48) adlı kadın, makinistin fark edip treni durdurması ile ölümün eşiğinden döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından ve yüzünden yaralanan kadın, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.