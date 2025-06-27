Tivibu, haziran ayında pek çok dizi ve filmi izleyicilerle buluşturuyor. Geniş içerik seçkisi sunan platform bu ay ‘Transformers: Canavarların Yükselişi’ ve daha birçok yapımı arşive ekliyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, haziran ayında özel içekleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. ‘Transformers: Canavarların Yükselişi’ macerası bu ay Tivibu ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor.

Tivibu Film Klasörü Haziran ayında dolu

Sinemaseverlerden tam not alan yeni filmler platformda izleyicilerle buluşuyor. Film Klasörüne bu ay eklenen yapımlar arasında; ‘Transformers: Canavarların Yükselişi’, ‘Kayara’, ‘Hilal Şehri’, ‘Harold ve Mor Tebeşir’, ‘Stockholm Bloodbath’, ‘Cumartesi Gecesi’, ‘Süleyman’ın Hikayesi’ ve ‘Belki Evet, Belki Hayır’ yer alıyor.

‘Transformers: Canavarların Yükselişi’, Transformers evrenine yeni bir soluk getiriyor. Film, Otobotlar ve Decepticonlar arasındaki savaşa yeni katılan üç yeni Transformer türünü tanıtarak seriye farklı bir boyut kazandırıyor.

Film Klasörünün öne çıkan animasyon filmi ‘Kayara’ elçi olmak için mücadele eden genç bir kızın ilham verici öyküsünü konu ediyor. Filmde Kayara’nın İnka İmparatorluğu’nun tamamı erkeklerden oluşan elçi ekibine katılma mücadelesi anlatılıyor. Ayrıca film, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine karşı duran bir içerik olarak öne çıkıyor.

Film Klasöründe haziran ayında dikkat çeken bir başka yapım ise ‘Hilal Şehri’ oluyor. Yönetmenliğini R. J. Collins’ın üstlendiği ve senaryosunu Rich Ronat’ın yazdığı Amerikan suç-gerilim filmi, güneydeki küçük bir kasabayı hedef alan acımasız bir seri katilin mankenlere takıntılı olmasını ve diğer kasaba halkını paranoyaya sürüklemesini konu alıyor. Filmin başrollerini ünlü Amerikalı aktör Esai Morales başta olmak üzere Terrence Howard ve Nicky Whelan paylaşıyor.

Klasörün dikkat çeken yapımlarından biri de ’Harold ve Mor Tebeşir’ oluyor. Amerikalı yazar Crockett Johnson’ın 1955 tarihli çocuk kitabından beyaz perdeye uyarlanan film, 2024 versiyonunda orijinal hikâyeyi derinleştirerek daha kapsamlı bir anlatım sunuyor. Hayal gücü sınırsız küçük Harold’ın çizdiği her şeyin gerçeğe dönüşmesini konu alan yapım, büyüleyici anlatımıyla izleyicileri renkli bir düş dünyasına konuk ediyor.

Platform, haziran ayında beğeniyle izlenmiş birçok diziyi de arşivine ekliyor. Bu kapsamda ‘The Pact’, Ascension’, ‘Cardinal’, ‘Cold Courage’, ‘Klondike’, ‘Mad Men’, ‘Mary Kills People’ ve ‘Nurses’ gibi ses getirmiş diziler platforma dahil ediliyor.

‘The Pact’, dikkat çeken hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Tivibu platformuna ekleniyor. Her sezonunda farklı karakterleri ve hikâyeleri merkeze alan dizi, sürükleyici yapısıyla öne çıkıyor.

1960’ların reklam dünyasını göz alıcı bir estetik ve çarpıcı karakter derinliğiyle ekrana taşıyan Amerikan televizyon drama dizisi Mad Men, dönemin toplumsal dönüşümlerini Don Draper’ın karmaşık dünyası üzerinden anlatıyor. Tıbbi bir dramla suç gerilimini harmanlayan Mary Kills People dizisi ise ölümcül hastalara ötenazi hizmeti sunan Dr. Mary Harris’in etikle suç arasındaki ince çizgide yürüyüşünü çarpıcı bir dille ekrana taşıyor.