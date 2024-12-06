Kurulduğu günden bu yana alanında birçok başarıya imza atan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve öğrencileri bu başarılarına bir yenisini daha ekledi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi bünyesindeki Konservatuvar Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Tanju Araboğlu’nun öğrencileri, bu yıl 18'incisi Çekya’nın Prag şehrinde düzenlenen Uluslararası Jan Vychytil Viyolonsel Yarışması’ndan ikincilik ve üçüncülük ödülüyle döndüler.

5. Sınıf öğrencisi Asya Araboğlu 2. yaş kategorisinde 2.’lik elde ederken, lisans 1. sınıf öğrencisi Azra Liznak ise 7. yaş kategorisi grubunda 3. olma başarısı gösterdi.