Malatya’da trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası’nın bulunduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Önünde seyreden araç sürücüsüne saldıran şahıs daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.