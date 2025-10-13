Burdur’da trafik levhalarının sadeleştirilmesi konusunda ilgili kurumlarda çalışan personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda; belediye, polis, jandarma ve ilgili kurumlarda çalışan 60 personele yönelik trafik levhalarının sadeleştirilmesi konusunda eğitim verildi. Karayolları Şube Şefi İsmail Baykal tarafından verilen eğitimde, levha kirliliğinin önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması gibi konulara değinildi. Eğitimde, trafik işaret levhalarının sade, anlaşılır ve etkin şekilde kullanılması hedeflendi.