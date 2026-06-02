Mersin'de Torosların zirvesinde yaylalarda hayatlarını sürdüren Yörük ailelerin hayatı Erdemli Belediyesi tarafından verilen güneş paneli desteğiyle kolaylaşıyor. Uzunkuyu Yaylası'nda yaşayan Keklik ailesi de güneş paneli desteğiyle enerjiye kavuştu.

Yaz mevsimi ile birlikte Mersin'de hayvancılıkla uğraşan Yörük aileler, Torosların eteğindeki yaylalara çıkmaya başladı. Yaylaya çıkan konargöçer aileler, elektrik ihtiyacını akü ve lüks lambası gibi geçici yöntemlerle karşılayarak yaşamlarını sürdürüyor. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın talimatıyla ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak için güneş paneli desteği sağlanmaya başladı. Güneş paneliyle elektriğe kavuşan ailelerden biri de Mehmet ve Meryem Keklik çifti oldu.Uzunkuyu Yaylası'nda 2 bin rakımda yılın bir bölümünü yaylada hayvancılıkla geçimini sağlayan yaş almış çift, Erdemli Belediyesinin sağladığı güneş paneli desteğiyle elektriğe kavuştu. Erdemli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan sistem sayesinde ailenin yaşam alanı güneş enerjisiyle aydınlandı.

Soğuk havada daha önce ışıksız kaldığını belirten Meryem Keklik, 'Yağış oldu, soğuk oldu, üşüdük, ışıksız kaldık, karanlıkta kaldık. Allah razı olsun başkanımız güneş paneli gönderdi' diye konuştu.

Panel için teşekkür eden Mehmet Ali Keklik, 'Uzunkuyu yaylasında hayvancılık yapmaktayım. Işığımız olmadığı için belediye başkanımıza bir panel talepinde bulunduk. Bize 2 bin rakımlı panel göndermiş. Allah'ım bin kat razı olsun. Teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sıfır rakımından Torosların zirvesine hizmet götürmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Üretken belediyecilik anlayışıyla, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya, Yörüklerimizin ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz' dedi.

Erdemli Belediyesinin güneş paneli desteğinin devam edeceği belirtildi.