Sanatçı yerleştirme programı kapsamında sanatçı Dr. Ezgi Sandıkçı’nın hazırladığı, küratörlüğünü Dr. Feride Çelik’in yaptığı ’Topraktan Kopuş’ adlı eser, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde, sergilendi.

Toplumsal yapıdan uzaklaşan, yalnızlaşan bireylerin hikayesini anlatan ’Unutulan Birlikteliğe Adanmış Bir Anıt’ mottosuyla hayata geçirilen ’Topraktan Kopuş’ eseri, müzede kalıcı olarak sergilenecek. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ezgi Sandıkçı tarafından hazırlanan eserin küratörlüğünü ise Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik üstlendi.

Eser sahibi Dr. Ezgi Sandıkçı, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yürüttüğü bu çalışmayı tamamlamaktan ve eserinin müzede daimi olarak sergilenecek olmasından büyük gurur duyduğunu belirtti. Sandıkçı, eserini Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan emeğine, paylaşım kültürüne ve toprakla bir zamanlar kurulan birlikteliğe adadığını vurgulayarak, "Topraktan Kopuş sadece fiziksel bir mesafeyi değil; kök salınan değerlerden, dayanışmadan ve birlikte yaşama iradesinden uzaklaşmayı da simgeliyor" şeklinde konuştu.

Müze Danışma Kurulu Üyesi Dr. Feride Çelik, eserin modernite öncesi tarımda ve sosyal yaşamda kullanılan aletlerle yapıldığını ifade etti. Çelik, "Bu aletlerin paslı yüzeyleri, artık işlemeyen bir düzeni, demirin taşıdığı sessiz bir hafızayı ve zamanla aşınmış ortak yaşamı görünür kılıyor. Eser, sahiplenilmeyen hafızanın, özlenen ortak yaşamın tanığı ve geçmişin emeğine saygının yanında pas içinde kalmış kökleri onarma çağrısıdır" diyerek konuştu.