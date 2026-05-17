Bilim Erzurum, tarımın geleceğine yön verecek dev bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 'Gelecek Tarımda Festivali', kent protokolünün ve binlerce öğrencinin katılımıyla kapılarını açtı.

Fikirlerin toprak kadar bereketli, projelerin ise gelecek kadar heyecanlı olduğu festivalin açılışı, Erzurum protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mesut Akdamar, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve çok sayıda kamu kurumu müdürü katılarak bu büyük coşkuya ortak oldu.

Düzenlenen festival alanı, sadece teorik bilgilerin değil, pratik deneyimlerin de merkezi oldu. Sektörün öncü firmaları en yeni ve dev traktörlerini alanda sergilerken, kent genelinden gelen anaokulu, ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri modern tarım teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Festivalin en renkli anları ise çocukların doğayla buluştuğu dakikalarda yaşandı. Alana getirilen çiftlik hayvanlarını yakından görerek dokunma şansı yakalayan minikler, unutulmaz anlar yaşadı. Girişimci ve üretici ruhu aşılamak amacıyla düzenlenen atölyelerde ise minik eller toprakla buluştu; her bir çocuk kendi bitkisini toprakla buluşturarak ilk tohumlarına can suyu vermenin heyecanını tattı.