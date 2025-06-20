Antalya’da şehir içi toplu taşıma araçlarında yolcuların unuttuğu bisiklet, deniz paleti, scooter, cep telefonu, para, valiz ve bebek arabası gibi onlarca eşya kayıp eşya bürosunda depoda sahiplerini bekliyor.

Antalya’da kent içi ulaşımında kullanılan ve her gün binlerce vatandaşı bir yerden bir yere konforlu bir şekilde ulaştıran otobüs, minibüs ve tramvaylarda ayda yaklaşık bin eşya unutuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki kayıp eşya bürosu, vatandaşların toplu taşıma araçları ve tramvayda seyahat ederken unuttuğu eşyaları güvenli şekilde muhafaza ediyor.

Kayıt altına alınıp muhafaza ediliyor

Unutulan eşyaların bekletildiği depoda; bisiklet, bebek arabası, baston, pazar arabası, kulaklık, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, pasaport, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye, deniz paleti, giysi ve kulaklık gibi onlarca eşya bulunuyor. Toplu taşıma sürücülerince araç ve tramvayda bulunan eşyalar önce depolama görevlilerine teslim ediliyor. Depolama alanlarında toplanan eşyalar tutanak ile büroya teslim ediliyor. Kayıp Eşya Bürosu’na getirilen eşyalar barkodlanıp poşetlenerek kayıt altına alınıyor.

İnternet üzerinden sorgulama

Toplu taşıma araçlarında unutulan banka kartları bir aylık süre sonunda imha edilirken, ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler Nüfus Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Kent ve ulaşım kartları ise kart merkezlerine geri gönderiliyor. Vatandaşlar, kayıp eşyalarını "ulasim.antalya.bel.tr/Home/KayipEsyailetisim" internet adresi üzerinden veya Kayıp Eşya Bürosu’na şahsen başvurarak sorgulayabiliyor.