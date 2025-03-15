Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi’nde tahsis alan 24 girişimcinin katılımıyla Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda yürütülen Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi’nde tahsis alan 24 vatandaşın 2024 yılı IPARD III - 2. Başvuru Çağrı Döneminde yapılan proje başvuruları kapsamında TKDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 253 dekar yeni sera alanı ve 247 milyon TL hibe almaya hak kazanmıştı.

Erzincan’a tarım şehri olma yolunda önemli katkı sağlayacak olan proje için Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında; Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş ve Toplu Sera Bölgesi’ne yatırım yapacak girişimcilerin katılımlarıyla izlenecek yol haritası görüşülmek üzere toplantı yapıldı.