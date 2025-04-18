İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen bir konut projesi ile ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - İstanbul’da TOKİ tarafından yürütülen konut projesine yönelik asılsız iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, TOKİ tarafından yürütülen rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamakta olduğu kaydedildi.

"Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir" denilen açıklamada, "Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin, Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Proje kapsamında imar planları 3 etap hâlinde 2021 yılında kesinleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar hâlinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.