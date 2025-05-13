Tokat’ta şap hastalığına karşı mücadele dahilinde 253 bin büyükbaş hayvan aşılandı.

Tokat’ta, 2025 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başarıyla tamamlandı. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla, il genelinde toplam 253 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılandı. Yürütülen çalışmalarda il merkezi ve 11 ilçede yer alan 35 belde ve 608 köydeki yaklaşık 23 bin hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.

"Aşısız hayvanların sevkine izin verilmemektedir"

Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, hem hayvancılığı hem de ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkilediğini söyledi. Şahin, "Hastalıkla mücadelede, büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşısı yapılmış olması zorunludur. Aşısız hayvanların sevkine izin verilmemektedir. Ayrıca, hayvansal üretimin desteklenmesi dahilinde üreticilere verilen buzağı desteklemeleri için de şap aşısı şartı aranmaktadır" ifadelerini kullandı.