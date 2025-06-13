Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), çevresel sürdürülebilirlikteki örnek çalışmalarıyla ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

TOGÜ, çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza atarak ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. TOGÜ, bu belge ile hem çevre bilincine katkı sağladığını hem de topluma örnek olacak uygulamalar geliştirdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kapsamlı sıfır atık uygulaması hayata geçirildi

Üniversite bünyesinde kurulan Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü’nce yürütülen çalışmalar, akademik ve idari tüm birimleri kapsayan geniş çaplı bir dönüşümle gerçekleştirildi. Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Esin Hande Bayrak Işık ile yardımcılar Doç. Dr. Altuğ Çağatay ile Öğr. Gör. Semire Kalpaklı Yokuş, sıfır atık uygulamasının sahaya başarılı bir şekilde yansımasını sağladı. Kampüs genelinde, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla tüm birimlere yerinde ayrıştırma kumbaraları yerleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetiminde yürütülen süreçte, üniversite gerekli tüm kriterleri yerine getirerek denetimlerden başarıyla geçti ve "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Belgelendirme sürecinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın katılımıyla, kampüste yerleştirilen ayrıştırma kumbaralarının tanıtımı yapıldı. Bu etkinlik, üniversitenin sıfır atık vizyonunu görünür kılmak adına önemli bir adım oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca, merkezi yemekhane binasında yemek atıklarının toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılması uygulamasının da ilk adımı atıldı. Bu girişimle hem gıda atıklarının israfı önleniyor hem de sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarına destek sağlanıyor. Etkinlik çerçevesinde yemekhane önünde kurulan Mobil Atık Ayrıştırma Merkezi’nde, temsili bir atık ayrıştırma etkinliği de gerçekleştirildi. Bu sembolik uygulamayla, üniversitenin çevresel duyarlılığına dikkat çekilerek öğrenci ve personelde farkındalık oluşturulması hedeflendi.