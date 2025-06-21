Tokat Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınavın gerçekleştirildiği 27 farklı okulun önünde çocuklarını bekleyen velilere su, meyve suyu, simit ve kraker ikramında bulundu.

Sınav sabahı erken saatlerde harekete geçen belediye ekipleri, sınav heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşayan ailelere moral vermek ve bu özel günde yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ikram hizmeti sundu.

Başkan Yazıcıoğlu: "Sadece sınav günü değil, her zaman hemşerilerimizin yanındayız"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, gençlerin ve ailelerinin emeklerine duydukları saygıyı vurgulayarak; "Gençlerimizin bu zorlu süreçte gösterdikleri gayretin ve ailelerimizin verdikleri desteğin farkındayız. Onların heyecanını paylaşmak, bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Sadece sınav günü değil, her zaman hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tokat Belediyesi olarak, sınav süresince evlatlarını dışarıda sabırla bekleyen kıymetli velilerimize 27 farklı okulda ücretsiz olarak su, meyve suyu, simit ve kraker gibi ikramlarda bulunduk. Her adımda, her anınızda siz değerli hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum. Rabbim, verdikleri emekleri zayi etmesin" dedi.