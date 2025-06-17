Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen tüplü asma fidanları, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle, tüplü asma fidanları üreticilere dağıtıldı. Törene TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda üretici katıldı. Törenin açılışında konuşan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz, merkezin tarımsal uygulama alanlarında yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Yağcı, proje kapsamındaki hedefleri ve gerçekleştirilen faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.

"Kaliteli üretim, güçlü gelecek"

Üniversitenin Tokat ve bölge tarımına sağladığı katkılara değinen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Karayaka koyununun ıslahı, kurutma tesisi projesi, fide dağıtımı, arıcılık faaliyetleri ve çiftçi eğitimleri gibi uygulamaların devam ettiğini belirtti. Yakın bir zamanda çiftçilere 1 milyon fidenin dağıtıldığını hatırlatan Rektör Yılmaz, "Tarımsal üretimi geliştirmek ve bölgemizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çiftçilere teknik destek sunarak modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırma çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Rektör Yılmaz, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üreticilere tüplü asma fidanları teslim edildi.