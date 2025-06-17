Bodrum Belediyesi sorumluluğunda bulunan Çömlekçi ve Pınarlıbelen mahallelerinde, toplam 24 dekarlık alanda ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, tarımsal üretimi desteklemek ve yerli tohumların korunarak yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, atalık tohumdan elde edilen karakılçık buğdayının hasat süreci başarıyla tamamladı. Hasat sonucunda yaklaşık 3,5 ton buğday elde edildi. Hasattan elde edilen buğdayların bir kısmı, önümüzdeki ekim sezonu için tohumluk olarak ayrılırken kalan kısmı vatandaşların talepleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Bodrum Belediyesi tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında, yerli ve ata tohumlarının yaşatılması, tarımın teşvik edilmesi için çalışmalarını sürdürecek.