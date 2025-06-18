Kırsalda dijital finansal okuryazarlığı artırmayı hedefleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), vatandaşların dijital dünyaya daha bilinçli ve güvenli adım atmalarını sağlıyor.

TOGÜ tarafından yürütülen "Kırsalda kalkınma için anahtar: dijital finansal okuryazarlık yetkinliklerinin artırılması" projesinin yürütücü ve eğitmenlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz katıldı. Toplantıda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin toplumsal katkı misyonuna vurgu yaptı. İl Jandarma Komutanlığı personeliyle üniversite akademisyenlerinin iş birliğiyle hayata geçirilen eğitimlerin, toplumun farklı kesimlerine önemli kazanımlar sunduğunu belirten Rektörümüz, özellikle dijital bankacılık işlemleri, güvenli internet kullanımı, e-Devlet hizmetlerine erişim gibi konularda verilen bilgilerin kırsaldaki bireylerin dijital dünyaya daha güçlü adımlarla katılmasına imkan sağladığını ifade etti. Projenin önemine dikkat çeken Rektör Yılmaz; hazırlanan proje raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderileceğini de açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde "Sektör kampüste" uygulaması kapsamında, projede görev alan jandarma personelinin üniversite öğrencilerine seçmeli ders olarak bu konuları aktarabileceğini dile getirerek ilçelerdeki öğrencilere yönelik eğitimlerin de yapılabileceğini belirtti.

Törenin sonunda projeye katkı sunan akademisyenler ve Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür belgeleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından takdim edildi.