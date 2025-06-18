Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 5 gün önce katledilen Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş’ın ailesi, failin belli olduğunu ve bir an evvel yakalanarak cezasının verilmesini istedi.

Ateş ailesi, babalarının Silvan’da tanınan ve fakir fukaraya yaptığı yardımlarla bilinen biri olduğunu söyledi. Babalarının yaptığı iyiliklere kurban gittiğini dile getiren aile bireyleri, "Silvan’da fakir fukara babası olarak tanınırdı. Sürekli zenginlerden aldığı desteklerle fakir fukaraya gıda ve yardım kartları dağıtırdı. Babamız 4 yıl önce eşinden boşanan 65 yaşındaki N.T.’ye yardım ettiği için, boşandığı eşi tarafından katledildi. Babamızı takip eden A.U. Aşağı Çarşı mevkisinde arabasına binmeye çalışırken arkadan yanaşarak 3 el ateş edip katletti. Bu olayı kimin yaptığı belli olmasına rağmen katil saklandığı için bulunamıyor. Emniyet ekipleri de A.U.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir an önce A.U.’nun yakalanarak cezasının verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Silvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katil zanlısını yakalamak için yoğun bir mesai sürdürdüğü ve kaçma ihtimali olan tüm bölgelerde arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Emniyet ekiplerinin ilçedeki güvenlik kameralarını da teker teker inceleyerek zanlının nereye kaçtığını tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Aile ilçenin birçok yerine pankart asarak katilin bulunmasını istedi

Murat Ateş’in ailesi, ilçenin birçok yerine pankart asarak katilin bulunmasını talep etti. Aile bireyleri tarafından hazırlanarak ilçenin birçok yerine asılan pankartta, "Gururumuz, onurumuz, canımız, fakir babası Murat Ateş. Kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı verdiği için, kadının kocası tarafından canice katledildi" ifadelerine yer verdi.

Silvan’da sevilen Murat Ateş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Haberi alan binlerce kişi hem hastanede hem de cenazede Ateş’i son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine tüm siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, Aşağı Çarşı mevkisinde silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.