TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Surne Bilbao Basket’i konuk edecek. 12 Mart Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ, çeyrek final 2. maçında İspanyol temsilcisi Surne Bilbao Basket ile bu kez Bursa’da karşı karşıya gelecek. İspanya’da oynanan ilk maçta rakibine 84-72 mağlup olan Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede yarı final için sayı averajı üstünlüğünü de getirecek bir galibiyet elde etmeye çalışacak. Bursa ekibinin bu karşılaşma sonucunda yarı finale yükselebilmesi için 13 sayı ve üzeri farklı galibiyete ihtiyacı olacak. TOFAŞ, maçtan 12 sayı farkla galip ayrılırsa son 4’e kalacak takım uzatmalarda belli olacak. Diğer tüm sonuçlarda ise yarı final bileti Bilbao Basket’in olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, yarı finale yükselen takım olması halinde son 4 turunda Alman temsilcisi MHP RIESEN Ludwigsburg ile Fransız ekibi JDA Bourgogne Dijon çeyrek final eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki ilk maçı Dijon sahasında 88-75 kazanmayı başarmıştı.

TOFAŞ ile Surne Bilbao arasında 12 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşması Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Slovenya’dan Boris Krejic; Polonya’dan Dariusz Zapolski ve Slovakya’dan Zdenko Tomasovic hakem üçlüsü yönetecek.