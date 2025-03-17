TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 21. haftasında sahasında Darüşşafaka Lassa’yı 111-93’lük skorla mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 15’e çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa’yı ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Kris Bankston ile buldu.

Rakip sayılarına Marcquise Reed, Kris Bankston ve Alex Perez ile karşılık veren Bursa ekibi, 4. dakikada durumu 9-11 yaparken, 5. dakikada televizyon molasına 10-15 konuk ekip üstünlüğüyle girildi. Mola dönüşü Tolga Geçim, J.J. O’Brien ve Özgür Cengiz’in basketleriyle 18-17 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, Uros Trifunovic ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-22 önde kapattı.

İkinci periyoda da Marcquise Reed’in turnike basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz’in üçlüğü sonrası Anzejs Pasecniks, Uros Trifunovic ve Tolga Geçim ile skor bulmaya devam etti. Bir üçlük de Alex Perez’in elinden bulan Mavi Yeşilli takım, Tolga Geçim, Alex Perez ve Kris Bankston’ın sayılarıyla soyunma odasına 52-48 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında rakip sayılarına Alex Perez ve Tolga Geçim ile karşılık veren ev sahibi takım, Marcquise Reed-Alex Perez ikilisinin basketleriyle 24.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 69-58. Kris Bankston, Marcquise Reed ve Berk Demir ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcquise Reed’in sayılarıyla son çeyreğe 83-74 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyodun ilk bölümünde Anzejs Pasecniks, Marcquise Reed, Uros Trifunovic ve Yiğitcan Saybir ile skor üreten TOFAŞ, Tolga Geçim’in üçlüğüyle son 5 dakikaya 100-87 üstün girdi. Kalan bölümde de Alex Perez, Kris Banskton, Marcquise Reed ve Uros Trifunovic ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı parkeden 111-93 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Lassa karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 20 sayı ile en skorer isim olurken; Alex Perez 19 sayı; Kris Bankston ve Uros Trifunovic 15’er sayı; Tolga Geçim 13 sayı ve J.J. O’Brien ise 10 sayıyla katkı verdi.

Bu sonuçla ligdeki iç saha yenilmezlik serisini (üst üste 10 galibiyet) sürdüren ve toplamdaki 15. lig galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, sıradaki maçını 22 Mart Cumartesi günü deplasmanda Aliağa Petkimspor ile oynayacak. Enka Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.