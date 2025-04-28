TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin son gününde Alman temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg’u83-72 yenerek turnuvayı üçüncülükle tamamladı.BURSA (İGFA) - 2025Youth Basketball Champions League (Youth BCL)turnuvası final günükarşılaşmalarıylasonaerdi. Manisa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Alman temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg ile üçüncülük mücadelesine çıkan Fırat Yavuz yönetimindekiTOFAŞ U18 Genç Takımı parkeden 83-72 galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yücel Çağın Başaran 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Enes Akman ve Berkay Gönül 16’şar sayı; Emirhan Serbest ise 11 sayı kaydetti.

YouthBCL’in ilk yılında ikinci olan, geçen yıl Macaristan düzenlenen turnuvayı ise üçüncülükle tamamlayan TOFAŞ Spor Kulübü, şampiyonanın üçüncü yılında da podyuma çıkmayı başarırken; TOFAŞ U18 Genç Takımına üçüncülük kupası ve madalyaları karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.

